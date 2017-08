WTA Cincinnati, i risultati dei quarti

Venerdì ricco a Cincinnati, ben sette gli incontri di singolare in programma. Apertura dedicata al terzo turno, il recupero delle partite rinviate per pioggia la giornata precedente. Camila Giorgi contende a Karolina Pliskova il successo, conferma di essere all'altezza della situazione. La maceratese parte in difetto, 30 ceco alla ripresa delle ostilità. Permane l'equilibrio, ma la Pliskova conserva il vantaggio e si aggiudica il set. Le soluzioni estreme di Camila pongono a malpartito la n.1, costretta a muovere le lunghe leve e a giocare in situazione di disagio. 64 azzurro, terzo set. La Giorgi cala leggermente, la Pliskova fiuta il momento e piazza il break. Il punto esclamativo nel quarto gioco, il secondo al servizio di Camila. Ai vantaggi, sigillo ceco e successivo 60. Terzo turno fatale anche all'ucraina Svitolina, fresca di titolo a Toronto. Cade con la Goerges, 75 64. Sloane Stephens invece conduce corsa di rimonta, 26 63 64 alla Makarova.

La Pliskova, prima testa di serie del torneo, doma poi, ai quarti, la Wozniacki, finalista in Canada e in difficoltà contro la ceca. La partita si risolve rapidamente, 62 64 Pliskova. Seconda semifinale consecutiva in un 1000, invece, per Sloane Stephens. Il ritorno prepotente a Toronto, la firma di qualità a Cincinnati. La Goerges, in affanno al via, tenta di riaprire i giochi nel secondo, ma il prolungamento è di marca americana. Le maggiori emozioni nel confronto tra Muguruza e Kuznetsova. La russa, nel secondo, trova il giusto scatto per impattare la sfida e porre interrogativi alla spagnola. Di carattere e tennis, emerge Garbine al terzo. 62 57 75. Infine, Simona Halep. A Toronto, un colpo di calore ad ostruire la via, qui vuole vincere e lo ribadisce al cospetto di Johanna Konta. 64 76 per la rumena, probabilmente la giocatrice più continua dell'alterno circuito femminile.

Quarti di finale

K.Pliskova - Wozniacki 62 64

Muguruza - Kuznetsova 62 57 75

Stephens - Goerges 61 76(3)

Halep - Konta 64 76(1)