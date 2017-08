WTA Cincinnati, il programma delle semifinali - Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Al maschile, come detto, rivoluzione in corso, dettata dalle assenze e da alcune sorprese. Al femminile, in controtendenza con il recente passato, in semifinale le principali protagoniste. Prima, seconda e quarta teste di serie ancora in corsa. K.Pliskova, n.1 del ranking WTA, si gioca oggi con Garbine Muguruza, regina a Wimbledon, l'approdo all'atto ultimo. La ceca vanta un passato vincente con la Muguruza, 6-1 infatti il conto dei precedenti. In stagione, sigillo in Fed Cup e a Indian Wells. Dodici mesi fa, qui a Cincinnati, 61 63 Pliskova. Unici problemi, per Karolina, con la nostra Giorgi, brava a trascinarla al terzo. Tribolato approdo in semi, invece, per la spagnola. Due autentiche battaglie con Keys e Kuznetsova.

La prima semifinale è in programma alle 17, la seconda alle 21, sempre sul Centrale. La n.2 del tabellone, Simona Halep, attende la variabile Sloane Stephens, wild card pericolosa. Semifinalista a Toronto, KO con la Wozniacki, l'americana raggiunge l'impegno forte di un cammino sontuoso. Safarova, Kvitova, Makarova in successione, poi i quarti in carrozza con la Goerges. La Halep, di contro, vanta un solo impegno probante, con la Konta, brillantemente superato, 64 76. Pronostico aperto. La rumena è in vantaggio 4-2, a Washington, nelle scorse settimane, 76 60, il tie-break del primo parziale come punto di rottura.

Il programma

CENTER STARTS AT 12:00

SF (1) Karolina Pliskova VS (4) Garbiñe Muguruza

NOT BEFORE 4:00 PM

SF (WC) Sloane Stephens VS (2) Simona Halep