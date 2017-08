WTA New Haven - Vinci e Radwanska in cerca di riscatto, tabellone interessante

Oggi ultima fermata a Cincinnati, Halep e Muguruza si giocano il titolo. Alle porte, un'altra settimana dedicata al cemento. Al maschile, Winston Salem, al femminile New Haven. Dopo l'accoppiata Toronto - Cincinnati, alcune big decidono di staccare la spina per arrivare al meglio della condizione all'ultimo Slam dell'anno. Il torneo si presenta comunque particolarmente interessante. Agnieszka Radwanska, reduce da una stagione difficile, in costante difetto, è la prima testa di serie. Bye d'esordio, poi attende Davis o Bouchard, wild card per la canadese. L'ostacolo ai quarti è la Peng, secondo classifica. Attenzione però a possibili sorprese in questa porzione, perché la cinese deve fronteggiare la Siniakova e, in caso di successo, una tra Lucic o Kontaveit.

La Mladenovic - quarta testa di serie - entra nella competizione con la Babos, al secondo step Gavrilova o una qualificata, quarto nobile con la Vesnina. Il primo turno tra la russa e la Stephens (wild card anche per l'americana) è forse il più intrigante. Semifinale a Toronto e a Cincinnati per Sloane, un lungo viaggio per tornare ad alto livello, può essere competitiva nella corsa al titolo. Da valutare la tenuta fisica.

Nella parte bassa, spicchio d'azzurro. Roberta Vinci, 2T a Cincinnati, KO con la Sevastova, gioca con una tennista proveniente dalle qualificazioni, prima di un secondo turno contro Shuai Zhang o più probabilmente Petra Kvitova. In caso di terzo turno, per la ceca, insidia Strycova (Kasatkina e a seguire Bertens).

Infine, Dominika Cibulkova. Seconda forza del torneo, come la Radwanska entra in gara dal secondo turno, la coriacea Putintseva o la transalpina Cornet per lei. La russa Pavlyuchenkova è la minaccia prima delle semifinali (la nativa di Samara, approccio con una qualificata, deve fare attenzione alla Suarez Navarro).

I probabili quarti

Radwanska - Peng

Mladenovic - Vesnina (Stephens)

Strycova - Kvitova

Pavlyuchenkova - Cibulkova