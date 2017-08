WTA New Haven, debutta Agnieszka Radwanska. Il programma - Source: Vaughn Ridley/Getty Images North America

Il martedì della racchetta, a New Haven, propone un programma interessante. Primo impegno, al Connecticut Open, per Agnieszka Radwanska, giocatrice di riferimento. Stagione in difetto, cerca un appiglio per colorare il finale. Fuori al 1T a Cincinnati, per mano della Goerges, gioca oggi con la ritrovata Bouchard. Avvio deciso con la Davis, la canadese deve cancellare un passato di sconfitte con Aga, 0-3.

In apertura si completa il primo turno, in campo Suarez e Cepelova. Ottimo cammino di qualificazione per la slovacca, la McHale come ultimo scalpo per raggiungere il tabellone principale. Suarez, invece, reduce da un buon percorso al Western and Southern Open, terzo turno e KO con la Kuznetsova. Daria Gavrilova, ieri braccio di ferro con Kr.Pliskova, secondo turno a Toronto e Cincinnati, deve respingere la minaccia ungherese. Attenzione alla Babos, fatale alla Mladenovic.

Pronostico aperto tra Kasatkina e Mertens. W con la Strycova per la russa, sigillo con la Bertens al terzo per la belga, chiamata, in precedenza, a tre incontri di qualificazione. Nella sessione serale, al termine di Radwanska - Bouchard, Lucic Baroni - Peng. La croata, impressione di discreta forma con la Kontaveit ad interrompere un periodo poco felice, ha un'occasione propizia.

Il programma