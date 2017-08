WTA New Haven: Radwanska batte Bouchard, Gavrilova di forza

Source: Maddie Meyer/Getty Images North America

Agnieszka Radwanska riparte da New Haven. Subito fuori a Cincinnati, con la Goerges, manifesto di una stagione difficile. Copia sbiadita, Aga, della giocatrice di classe ammirata negli anni precedenti. Al Connecticut Open, dopo il bye d'esordio, prova a ricostruire il suo gioco, a riassaporare antiche sensazioni. Piega la Bouchard, presente al torneo grazie ad una wild card e reduce da un buon primo turno. 63 75 Radwanska, trampolino verso il ritorno?

La Peng, dopo la vittoria in rimonta con la Siniakova, si conferma sul cemento americano e domina una Lucic Baroni in evidente calo. 62 63. Ennesima battaglia, la seconda qui, per Daria Gavrilova. In archivio la serrata lotta con Kr.Pliskova, risolta al terzo. Daria torna sul rettangolo per sfidare la Babos, si trova sull'orlo del precipizio più volte, si aggrappa all'indomito carattere e chiude in due, 75 76(6).

Continua l'ottimo cammino di Elise Mertens. Dopo una fase di qualificazione a cinque stelle e un approccio nobile con il tabellone principale - assolo con la Bertens - concede un'altra performance d'élite con la Kasatkina, messa all'angolo soprattutto nel set d'apertura, 62. Nel secondo, la Mertens attutisce l'attesa replica e archivia 75 la contesa.

Carla Suarez Navarro, in ripresa a Cincinnati, 3T con la Kuznetsova, sbriga rapidamente la pratica Cepelova, in virtù anche del ritiro di quest'ultima nel corso del secondo parziale. 64 40 Suarez al momento dello stop.