WTA New Haven, il programma di mercoledì - Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Quattro incontri, a livello di singolare, in programma a New Haven. Il via, sul campo centrale, alle 18 ora italiana. Interessante il confronto tra Flipkens e Bogdan, due giocatrici provenienti dalle qualificazioni e sorprendenti al primo turno. Per la belga, assolo con la Tsurenko, per la rumena successo con la Vesnina. Terzo match in carriera, invece, tra Zhang e Linette, con l'asiatica avanti 2-0 e corsara nella stagione corrente a Birmingham. Debutto coi fiocchi con la Kvitova, attenzione però alla polacca, scintillante contro la nostra Vinci.

Circoletto rosso per la terza partita. La Suarez Navarro, in ripresa, incrocia la racchetta con la Pavlyuchenkova. La russa guida la rivalità 7-1, alla spagnola l'ultima fermata, nel 2015 ad Indian Wells. Per entrambe, morbido approccio con il torneo. Suarez in campo ieri, 64 40 prima del ritiro della Cepelova. In precedenza, volata della Pavlyuchenkova con la McHale. Ultimano il programma Cornet e Cibulkova. Travolgente la francese, periodico 60 alla Putintseva. La slovacca, al debutto, deve mantenere alta la guardia. Cibulkova avanti 6-3 negli scontri diretti, equilibrio in stagione. A Brisbane, quarti di finale, pugno francese, replica della slovacca a Cincinnati, nell'ultimo 1000.

Il programma

Flipkens - Bogdan

Linette - Zhang

Pavlyuchenkova - Suarez Navarro

Cornet - Cibulkova