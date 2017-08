WTA New Haven - Risultati e programma

Si completa il secondo turno al Connecticut Open. In un incrocio tra qualificate, la belga Flipkens piega la Bogdan. C'è partita solo nel secondo parziale, quando la rumena riesce ad arrampicarsi al prolungamento, salvo poi crollare 7 punti a 1. 61 76. La Zhang concede un set alla Linette, ma conferma l'ottima impressione d'avvio con la Kvitova e si impone 63 67 63. Dura un set l'incontro tra Pavlyuchenkova e Suarez, emerge prepotente la russa. 76 60. Infine, la Cibulkova, dopo l'iniziale 26, conduce corsa di rimonta con la Cornet. Secondo e terzo set di marca slovacca, 62 64.

Quest'oggi, sul centrale, il via alle 19 ora italiana, sono in programma i quarti di finale. Gavrilova e Flipkens introducono la giornata. Braccio di ferro con Kr.Pliskova, poi due set selvaggi con la Babos. La nativa di Mosca entra nella retta d'arrivo del torneo con propositi importanti, ma la Flipkens, alla sesta contesa qui, può sorprendere. La Mertens, Bertens e Kasatkina come vittime nel tabellone principale, attende la Zhang.

Pavlyuchenkova - Cibulkova è match a cinque stelle. 5-3 Dominika il conto dei precedenti, nel 2017 equilibrio assoluto. A Doha, assolo slovacco, a Indian Wells replica Pavlyuchenkova. Tre set, in entrambe le occasioni. Per la Cibulkova, qui, un solo incontro dopo il bye d'esordio, quello citato con la Cornet. Due impegni per la russa, contro la Suarez, come detto, e in precedenza con la McHale. A rifinire il quadro, Radwanska - Peng. La polacca è la prima testa di serie, buono il suo approccio con la Bouchard. Deve interrompere una striscia negativa lunga tre partite con l'asiatica. A Indian Wells, nella stagione corrente, 64 64 Peng. Ottimo il percorso della cinese, tambureggiante con Siniakova e Lucic.