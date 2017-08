WTA New Haven, risultati e programma

Al Connecticut Open, inizia la fase cruciale del torneo. Nella giornata di ieri, quarti di finale, con alcune partite ad alta intensità. Agnieszka Radwanska con un colpo di spugna cancella le recenti difficoltà, e torna in semifinale in un 250 di ottimo livello. Dopo il terzo turno a Toronto, seguito dall'immediata eliminazione di Cincinnati, la polacca conduce corsa di testa a New Haven e ferma la lanciatissima Peng in due set, 75 63.

Solida la performance di Daria Gavrilova. La nativa di Mosca prevale sulla Flipkens - 62 64 - mentre la Mertens sfrutta il ritiro dell'asiatica Zhang per raggiungere il penultimo atto del torneo. Infine, nell'incrocio più atteso, la slovacca Cibulkova piega la russa Pavlyuchenkova. 75 64 il punteggio finale.

Quest'oggi, sul Centrale, il via alle 21 ora italiana, le due semifinali. La Mertens è al settimo match sul cemento americano - sei, considerando il forfait della Zhang - e ha alle spalle vittorie di peso. La Cibulkova è però giocatrice di prima fascia, seconda testa di serie del torneo. Prima dell'assolo con la Pavlyuchenkova, W di forza con la Cornet.

La seconda sfida è in agenda invece nella notte italiana. La Radwanska trova la Gavrilova. Il fioretto polacco impatta contro il carattere di Daria, indomito. Pronostico aperto, lettura difficile. Tenniste in campo all'una, sempre ora italiana.