WTA New Haven - Cibulkova e Gavrilova in finale

Il cammino di Agnieszka Radwanska si interrompe in semifinale. A New Haven, la polacca, prima testa di serie, capitola al cospetto di Daria Gavrilova. Una battuta d'arresto che non cancella il buon torneo, la Radwanska, in cerca di fiducia e risultati, può ripartire da qui, spostando ora l'attenzione sull'imminente impegno a Flushing Meadows. La Gavrilova, di contro, conferma le sue doti di lottatrice. Periodico 64 e biglietto per la finale. Dopo le difficoltà d'avvio con Kr.Pliskova e Babos, due affermazioni perentorie, con Flipkens ed appunto Radwanska.

A contenderle il titolo, Dominika Cibulkova. La slovacca ferma l'ascesa della belga Mertens, costretta al labirinto di qualificazione. 61 63, il match si risolve rapidamente. La Mertens non vive una gran giornata al servizio - 45% di prime in campo - e con la seconda è preda delle accelerazioni della Cibulkova. Dopo il sigillo in tre con la Cornet, percorso di qualità per Dominika, perfetta con Pavlyuchenkova e come detto Mertens.

Un solo precedente tra Cibulkova e Gavrilova, lo scorso anno a Wimbledon. Sul verde di Londra, 63 62 per la Cibulkova. La partita è in programma sul campo centrale, il via alle 21 ora italiana.

Gavrilova - Radwanska 64 64

Cibulkova - Mertens 61 63