Us Open 2017 - Pliskova e Svitolina per la conferma, attesa la Radwanska

Si torna a battagliare sui campi di Flushing Meadows, per la quarta giornata riservata al main draw femminile dell'edizione 2017 dello Us Open. L'Arthur Ashe Stadium proporrà per la sessione diurna i match di due delle favorite per fare tanta strada nell'ultimo Slam della stagione, ovvero Elina Svitolina e Karolina Pliskova. L'ucraina, che a causa della pioggia di martedì ha impiegato due giorni per chiudere il proprio primo impegno negli States, se la vedrà contro Evgeniya Rodina, la russa che ha sicuramente raccolto tanta autostima dopo l'affermazione di ieri sera contro la Bouchard, ma la numero 4 del seeding parte chiaramente in vantaggio sulla carta. A seguire giocherà sul campo principale la numero 1 al mondo, la quale dovrà fronteggiare una delle tante americane in campo oggi, ovvero Nicole Gibbs. Per la ceca il favore del pronostico è d'obbligo, anche se ci sarà tanto pubblico a spingere una delle proprie beniamine a cercare l'impresa, e il campo piuttosto lento dell'Ashe potrebbe produrre delle sorprese o comunque creare dei grattacapi a una delle favorite per la vittoria del trofeo.

Sul campo centrale di Flushing Meadows, quando verrà la sera, tornerà in campo anche CoCo Vandeweghe. Una delle americane messe meglio in termini di ranking e di seeding, dopo la bella vittoria nel derby del primo turno contro la Riske, torna a giocare contro la tunisina Ons Jabeur. Un impegno da non sottovalutare ma che potrebbe non risultare troppo impegnativo se uno degli idoli locali giocherà con la necessaria concentrazione. C'è molta attesa anche per Jelena Ostapenko, la quale aprirà il programma odierno sul Louis Armstrong per affrontare Sorana Cirstea. La romena è una giocatrice difficile da interpretare in base alla giornata che sta per affrontare, pertanto la lettone che ha portato a casa il Roland Garros dovrà giocare con pazienza e con intelligenza per portare a casa una partita in cui è lei ad avere tanto da perdere. Stesso campo e stesse aspettative anche per Madison Keys, la quale non vuole tradire la fiducia dei connazionali che spingono per vederla finalmente trionfare. L'ostacolo della notte per lei risponde al nome della tedesca Tatjana Maria, che ha giocato alla grande nel suo match di esordio e punta alla grande sorpresa.

Barbora Strycova e Jennifer Brady apriranno il programma odierno sul Grandstand, dove invece a chiudere ci penseranno Svetlana Kuznetsova e Kurumi Nara per una partita in cui la saggezza della russa se la vedrà con il dinamismo della piccola giapponese. Sul Court 17 torna impegnata Agnieszka Radwanska, attesa dal match contro la kazaka Yulia Putintseva per confermare i progressi fatti nel suo match di esordio a Flushing Meadows. Prima della Maga e della giocatrice dell'Est europeo si affronteranno in un derby asiatico la giapponese Risa Ozaki e la cinese Shuai Zhang, in un match che sulla carta è decisamente alla pari. Il Court 5 vedrà l'apertura delle danze con la sfida tra Yanina Wickmayer e Kaia Kanepi: la belga vuole continuare forte, la estone vuole dare conferme dopo il proseguio della sfida vinta contro la Schiavone. Chi cerca ancora risposte incoraggianti dopo il buon debutto è Lucie Safarova, che sullo stesso campo chiuderà il programma di giornata contro la giapponese Nao Hibino. Gavrilova-Rogers e Vesnina-Flipkens sono i match sul Court 10, Allertova-Osaka e Kasatkina-McHale sul Court 13, infine il derby romeno tra Bogdan e Niculescu si giocherà sul Court 7.