Us Open 2017 - Williams per confermarsi, Kvitova-Garcia da seguire

Us Open 2017 - Sharapova per confermarsi, Kvitova-Garcia da seguire

Ancora loro, ancora Maria Sharapova e Venus Williams ad animare la quinta giornata dedicata al main draw femminile dell'edizione 2017 dello Us Open. La siberiana e la Venere del tennis in gonnella che questa notte cercheranno di approdare fino al quarto turno dell'ultimo Slam della stagione. Partiamo dalla giocatrice più amata dal pubblico americano - almeno in assenza della sua sorella Serena - che alla sua terza apparizione sui campi di Flushing Meadows avrà l'onore di chiudere il programma diurno dell'Arthur Ashe, affrontando la greca Maria Sakkari. Con una giocatrice come Venus la questione relativa alle condizioni fisiche equivale sempre ad un'incognita, ma la tennista ellenica non appare un ostacolo così grande da superare. Discorso simile per MaSha, che se la vedrà con la giovane americana Sofia Kenin dopo le due battaglie contro Halep e Babos. Ad aprire la giornata ci penseranno Petra Kvitova e Caroline Garcia, in quella che appare a tutti gli effetti la partita più interessante della giornata per il programma al femminile. La ceca vuole confermare le buone sensazioni dei primi turni, la francese vuole consacrarsi in maniera definitiva contro una ex numero 1 al mondo.

Garbine Muguruza sarà invece la principale attrazione del Louis Armstrong Stadium. La tennista spagnola, numero 3 del seeding in quel di Flushing Meadows, giocherà il suo incontro di terzo turno contro Magdalena Rybarikova, la quale sta mantenendo un buon percorso nello Slam a stelle e strisce. Per la giocatrice iberica si tratta dunque di un impegno importante per stabilire quali saranno le proprie chances di avanzare nel torneo, considerando anche le aspettative che si sono create attorno a lei a causa di forfait vari e sconfitte a sorpresa lungo il tabellone. In un programma che per quanto riguarda la giornata odierna è abbastanza scarno (e non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo già al terzo turno), da seguire anche la sfida tra Anastasija Sevastova e Donna Vekic. La lettone vuole seguire le orme della connazionale Ostapenko e fare bella figura in uno Slam in cui è addirittura numero 16 del seeding, mentre la croata sta dimostrando di poter giocare ad alti livelli e di poter magari scalare quel ranking che finora non la sta premiando più di tanto.

Da seguire con attenzione anche gli altri incontri in programma sugli altri campi nella notte italiana. Ad esempio, le due sfide che si giocheranno sul Court 5. In primis il match tra Ekaterina Makarova e Carla Suarez Navarro: la russa vuole dimostrare di non essere solo una eccellente doppista e cerca continuità in uno Slam che sembra avvantaggiarla anche in base alla superficie non così veloce, mentre la spagnola con uno dei migliori rovesci nel circuito vuole riprendersi quanto era riuscita a conquistare negli anni precedenti, soprattutto in termini di risultati e di conseguente classifica. Attenzione anche al match tra Aleksandra Krunic e Julia Goerges. In particolare è la tedesca ad incuriosire, visto che finalmente il suo stile di gioco sta riuscendo a combaciare con i campi in cemento di Flushing Meadows, qualcosa che era successo di rado in precedenza. La serba, però, non vuole smettere di sognare e cercherà di raggiungere l'accesso agli ottavi di finale di uno Slam per la prima volta in carriera. Un'occhiata anche al tabellone junior, con l'Italia protagonista: Lisa Piccinetti affronterà la danese Clara Tauson e Monica Cappelletti avrà di fronte la giapponese Marina Kurosu.