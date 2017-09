Us Open 2017 - Stephens-Goerges per un quarto a sorpresa, Venus attende la Suarez Navarro

Prenderanno il via tra la prima serata e la notte italiana gli ottavi di finale degli Us Open 2017. Così come accadrà per il main draw al maschile, anche le donne scenderanno in campo per completare i due quarti di finale della parte bassa del tabellone, con una grande dose di qualità e di talento, oltre che di esperienza ai massimi livelli. Certamente da seguire la sfida che vedrà impegnata Maria Sharapova, la quale è finalmente riuscita a vincere una partita in due set, al terzo turno contro l'americana Kenin, dopo i successi in tre set contro Halep e Babos. Per lei, il prossimo ostacolo è rappresentato dalla lettone Anastasija Sevastova, ma ad attendere la sfida tra la siberiana e la numero 16 del main draw femminile ci saranno altre due giocatrici che sono capitate a questo punto per giocarsi un'occasione unica. Julia Goerges e Sloane Stephens dovranno dare tutto per confermare quanto di buono hanno fatto vedere nei primi tre turni in quel di Flushing Meadows, e questa occasione che si sono costruite non può di certo essere sprecata.

Da una parte c'è una delle giocatrici dal maggior talento che il tennis americano ha costruito negli ultimi anni, dall'altra parte la rediviva tedesca che sta vivendo finalmente un torneo di grande spessore in un evento Major. Ovviamente ci sarà tanta pressione in più sulle spalle della giocatrice di casa, non fosse altro che giocherà davanti al proprio pubblico e soprattutto si giocherà qualcosa che non ha mai ottenuto in carriera, ovvero l'accesso ai quarti di finale di un torneo dello Slam e soprattutto un quarto nel massimo evento del proprio Paese. Proprio su questo potrebbe cercare di fare gioco la Goerges, che dal canto suo parte leggermente sfavorita soprattutto per quanto dimostrato dalla sua avversaria, che finora ha spazzato via Vinci e soprattutto Cibulkova. Tuttavia, Julia finora ha ottenuto uno dei migliori score tra le giocatrici ancora in corsa se non il migliore, visto che finora in tre turni ha concesso appena dieci games alle sue avversarie, tra cui sei al terzo turno contro la serba Aleksandra Krunic.

L'altro spot della parte bassa del tabellone è probabilmente il più nobile, non fosse altro che sono presenti tre giocatrici su quattro in grado di aver già alzato al cielo un trofeo del Grand Slam. Due di queste sono Petra Kvitova e Garbine Muguruza, le quali daranno vita alla partita più bella non solo della giornata odierna, ma dell'intero quadro degli ottavi di finale al femminile. La ceca e la spagnola hanno doti tecniche e fisiche tali da dare vita ad un grande spettacolo, e soprattutto dalla loro gara verrà fuori certamente il quarto di finale più nobile. Anche perchè la vincente se la vedrà contro chi porterà a casa il match in programma tra Venus Williams e Carla Suarez Navarro. La Venere del tennis al femminile sta vivendo uno Us Open decisamente regolare, senza particolari guizzi ma certamente con una consapevolezza delle proprie possibilità soprattutto a livello fisico. Ci vorrà la miglior versione della giocatrice spagnola, che vincendo eguaglierebbe il risultato di quattro anni fa, per dare fastidio alla più veterana delle sorelle Williams, nonchè beniamino del pubblico di casa se ce n'è uno.