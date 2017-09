US Open 2017 - Cinica Vandeweghe, Safarova KO

CoCo Vandweghe stende Lucie Safarova in due set, e conquista il match valevole per gli OF degli US Open. Ai QF affronterà la N°1 del mondo e del seeding, Ka. Pliskova

CoCo Vandeweghe nel teatro di casa, con le idee di Pat Cash che si fondono con la sua grande personalità. Gran servizio, buona resa da fondo, rovescio - incrociato, soprattutto - da circoletto rosso. Sfida Lucie Safarova, giocatrice con un elevato acume tattico, che ha nel dritto lungolinea il suo colpo più bello.

Il match è compassato, rivestito da una patina di paura, di terrore nel fare il primo passo. Il servizio la fa da padrone, con le due giocatrici che si limitano a fare il compito, cercando - di tanto in tanto - il vincente quando l'economia dello scambio lo permette. I primi problemi sono per la Vandeweghe, che si complica la vita nel 3° game incappando in due doppi falli, e trovandosi a fronteggiare la prima palla break del match. Il servizio corre in suo soccorso, lo conquista ai vantaggi. Safarova appare molto più centrata, sia con il servizio, sia nello scambio stesso, intavolando una partita a scacchi prima di tentare di far male. CoCo rischia anche sul 3-2, quando sbaglia alcuni colpi in manovra ed è costretta a salvare un altro break point. Ci riesce giocando due kick che saltano molto, i quali rimbalzano quasi sopra la spalla della Safarova. Piccolo momento di stallo, poi tornano i problemi a casa Vandeweghe: altro giro, altro 30-40; la Safarova la grazia su due seconde docili, entrando male in entrambi i servizi e piazzando lunghe le risposte. Sul 5-4, la Safarova gioca al di sotto delle sue possibilità, lascia il proscenio alla sua dirimpettaia, che si prende il set.

Vandeweghe - Fonte: @livetennis / Twitter

Nel secondo parziale torna l'equilibrio, con i game che scivolano via velocemente quando la prima entra ed è ficcante. Tutto secondo i piani sino al 2-2, quando le due protagoniste si scambiano i break. La prima a timbrare l'allungo è la Safarova, che riesce a bucare le scelte difensive dalla Vandeweghe con un contropiede certosino, che le permette di chiudere facilmente i punti. 15-40, 30-40, e break. CoCo non molla, recupera subito energia e prende al volo l'occasione donatale dalla sua avversaria, la quale litiga con la prima ed è costretta a inchiodare la seconda; ne scaturiscono rovesci e dritti al fulmicotone difficili da contenere. Contro break. E' l'ultimo squillo atipico del set, che viene sbrogliato dal prolungamento. Due mini-break scambiati all'inizio, poi il passante alle stringhe firmato Vandeweghe spezza definitivamente l'equilibrio. Game, set & match.

Safarova - Fonte: @jeu_set_etmatch / Twitter

(20) C. Vandeweghe b. L. Safarova 6-4 7-6(2)