US Open 2017 - Vandeweghe spaventa Pliskova

Pliskova - Fonte: @livetennis / Twitter

Day 10 all'USTA Billie Jean King National Tennis Center, impianto dove prendono vita gli US Open. Lente d'ingrandimento puntata sulla parte bassa, dove i quattro match dell'Arthur Ashe chiuderanno il programma dei quarti di finale, sia maschili che femminili. Aprono Vandeweghe e Pliskova - match che andremo a presentare - con Nadal e Rublev a seguire. Sessione serale con Keys - Kanepi e l'attesissimo del Potro - Federer.

► L'INCONTRO

Karolina Pliskova guarda tutti dall'alto in basso. L'ennesima occasione sprecata dalla Halep - questa, probabilmente, la meno criticabile, vista l'avversaria che aveva di fronte, tale Sharapova - non ha confermato il suo status da regina, visto che Muguruza - pur perdendo da una grande Kvitova, eliminata nella notte da Venus - può prendersi il trono se la ceca non dovesse raggiungere la finale del torneo. Esplosa l'anno scorso, Karo è stata testimone di una crescita veloce ed esponenziale, che ha toccato tutti i punti della sua vita tennistica. Un tennis esplosivo, aggressivo, da coltello stretto tra i denti, che l'ha portata prima a giocarsi la top ten e poi a prendersi - a fine Agosto - la N°1 WTA. Una postazione che finora sta reggendo a stento, con una forza psicologica ed un killer istinct che non bisogna nutrire giorno dopo giorno. Agli US Open, Pliskova sta giocando un tennis spento e poco propositivo, con il quale ha sofferto contro Gibbs ed ha rischiato di uscire contro Zhang. Il 6-1 6-0 inflitto alla Brady non fa testo, visto che la giocatrice stessa - N°91 - cavalcava un sogno, e non era capace di impensierirla. Ora c'è l'esame Vandeweghe, serve la stoffa da campionessa.

CoCo Vandeweghe quest'anno ha un rapporto morboso con gli Slam. Agli Australian Open si spinse sino in semifinale - eliminata da Venus - mentre a Wimbledon ha ceduto nei quarti contro Rybarikova, la stessa che l'ha estromessa prematuramente al Roland Garros. Un anno positivo per l'americana, che sta mostrando un tennis sempre più ficcante e potente, con la precisione a fare da contorno. CoCo ha poi nel suo arsenale un servizio che sta limando sempre più, e che le permette di blindare molti game in battuta, punto fondamentale nel tennis femminile. Riske, Jabeur ad aprire la sua esperienza a Flushing Meadows, poi due vittorie a 24 carati contro Radwanska e Safarova. E' il suo momento.