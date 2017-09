WTA - Quebec City, risultati e programma

La settimana post US Open riserva tornei in tono minore. Nessuna competizione a livello ATP, il circuito femminile si divide invece tra Quebec City e Tokyo. Mancano le prime giocatrici del circuito, occasione per alcune tenniste per prendersi un'interessante ribalta. In Canada, si gioca sul veloce indoor, le teste di serie marcano il territorio, non senza fatica. Timea Babos, fermata al secondo turno a Flushing Meadows da Maria Sharapova, piega Jamie Loeb in tre set. 76 - tie-break a 4 - 57 62. La transalpina Dodin - seconda testa di serie e riferimento della parte bassa - replica ad un avvio in difetto con la Dabrowski. 57 75 64. Infine, Varvara Lepchenko doma la Wozniak - 61 26 61.

Naomi Broady regola la wild card Aiava - 64 36 63 - mentre la Min concede il parziale d'avvio alla Pegula, poi ritorna al comando della partita e chiude con successo. 46 64 60. La Erakovic controlla la Kudryavtseva - 64 61 - la Dolehide, in un match tra qualificate, spegne la Robillard Millette.

Quest'oggi, nella notte italiana, tocca a Lucie Safarova, per ranking la prima giocatrice del tabellone. La ceca attende la Tatishvili. Secondo incrocio in questo torneo, nel 2013, sigillo Safarova, 63 62. Fuori al quarto turno all'US Open, Lucie ha le carte in regola per recitare da protagonista. Si gioca su due campi, il Court Banque Nationale, rettangolo principale, e il campo n.1. Due derby in programma, quello ceco tra Hlavackova e Hradecka e quello americano tra Townsend e Vickery.

I risultati

Il programma