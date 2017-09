WTA Tokyo, risultati e programma

Il Japan Women's Open Tennis accoglie il circuito femminile dopo le due settimane a Flushing Meadows. Un cast interessante, giocatrici in cerca di rilancio. Kristina Mladenovic, presente grazie ad una wild card, deve cancellare una deficitaria porzione sul cemento. Gioca sul campo n.1, al termine del confronto tra la serba Krunic e Kimiko Date. Quattro eliminazioni al primo turno per la transalpina, una sequenza da cancellare. Trova la Fett, reduce da tre turni di qualificazione.

Apre il programma il match tra Ozaki e Linette, da seguire il derby nipponico tra Nara e Osaka. Terzo turno per entrambe a New York, prestigiosa affermazione, per la Osaka, con la Kerber. Nel cammino della Nara, il sigillo con la Kuznetsova (2T). Un precedente, a Birmingham nel 2016. 62 63 Osaka.

Sul campo n.3, la McHale incrocia la racchetta con la Kovinic, proveniente dalle qualificazioni, altro derby giapponese, protagoniste in questo caso Kato e Hibino. Completano il quadro Stosur e Sorribes Tormo. L'australiana è la quinta testa di serie, ma non scende in campo dal Roland Garros. Due incontri in archivio, a Madrid, nelle ultime due stagioni, dominio di Sam.

Sul 4, infine, la Putintseva attende la Ying-ying, la Diyas si oppone alla Doi. Shuai Zhang, secondo forza al via, fuori al terzo turno con la Pliskova nel quarto slam dell'anno, osserva l'olandese Hogenkamp.

Il programma

COURT 1 start 11:00 am

Risa Ozaki (JPN) vs Magda Linette (POL)

Kurumi Nara (JPN) vs [6] Naomi Osaka (JPN)

Not Before 3:00 pm

Aleksandra Krunic (SRB) vs [WC] Kimiko Date (JPN)

[1] [WC] Kristina Mladenovic (FRA) vs [Q] Jana Fett (CRO)

COURT 3 start 11:00 am

Christina McHale (USA) vs [Q] Danka Kovinic (MNE)

[Q] Miyu Kato (JPN) vs Nao Hibino (JPN)

[5] Samantha Stosur (AUS) vs Sara Sorribes Tormo (ESP)

COURT 4 start 11:00 am

[8] Yulia Putintseva (KAZ) vs Duan Ying-ying (CHN)

[Q] Zarina Diyas (KAZ) vs Misaki Doi (JPN)

Richel Hogenkamp (NED) vs [2] Zhang Shuai (CHN)

I risultati di ieri