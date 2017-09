WTA Ranking - Muguruza regina, Giorgi miglior azzurra

Garbine Muguruza è la nuova numero uno del circuito WTA. L'US Open, in archivio ormai da due giorni, conferma l'ascesa della spagnola, regina a Wimbledon, signora a Cincinnati, e fermata a Flushing Meadows da una Kvitova indemoniata. Eliminazione dolce, la Muguruza riporta la Spagna sul trono, sfruttando la prematura uscita della Halep, KO al via con Maria Sharapova. 65 punti dividono le due contendenti, 6030 quelli della Muguruza. A completare il podio, Elina Svitolina, in progresso di una posizione. Quarta la Pliskova. La ceca cede il passo, dopo una manciata di settimane da prima della classe.

US Open, quindi Stephens e Keys. Primo Slam per Sloane, nobile cammino per Madison, finalista a New York e pienamente recuperata. Un balzo notevole, la Keys sale quattro scalini e vede la top ten, è dodicesima. La Stephens, clamorosa la sua rimonta dal rientro ad oggi, è diciassettesima (+66). Ai piani alti, da rimarcare la solidità di Venus Williams. Due finali slam, semifinale sull'Arthur Ashe - braccio di ferro con Sloane Stephens - e quinta piazza nel ranking. Recupera quattro posizioni, sogna in grande. A completare la griglia delle prime dieci, Wozniacki, Konta, Kuznetsova, Cibulkova e Ostapenko. La lettone - +2 - è la n.10, prima volta per lei.

Continua la descensio di Angelique Kerber. Spiraglio di luce ai Championships, buco nero all'US Open. 63 61, solo quattro giochi con la Osaka. N.14, perde 8 piazze. Precede la Mladenovic, in difetto ormai da diverso tempo, a malpartito sul cemento. In sedicesima posizione, Coco Vandeweghe, travolta dalla Keys a Flushing Meadows, ma comunque tra le migliori quattro (+6).

Movimenti importanti: Goerges 26 (+7), Rybarikova 27 (+5), Kasatkina 31 (+7), Konjuh 40 (-17), Brady 65 (+26), Krunic 67 (+11).

Poche note positive in casa Italia. Camila Giorgi, guadagno di una posizione, è n.68 ed anticipa Schiavone - 81, -4 - e Vinci - 84, -37. Solo tre, quindi, le tenniste azzurre tra le prime 100 del mondo. Serve una scossa, serve un rapido ricambio per tornare a respirare tennis d'élite.

Le prime dieci

1 △2 [ESP] Garbiñe Muguruza 6030

2 0 [ROU] Simona Halep 5965

3 △1 [UKR] Elina Svitolina 5640

4 ▽3 [CZE] Karolina Pliskova 5520

5 △4 [USA] Venus Williams 4756

6 ▽1 [DEN] Caroline Wozniacki 4640

7 0 [GBR] Johanna Konta 4520

8 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 4410

9 △1 [SVK] Dominika Cibulkova 3770

10 △2 [LAT] Jelena Ostapenko 3502