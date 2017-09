Google Plus

WTA Quebec City, risultati e programma

Esordio da n.1. Lucie Safarova, prima donna in Quebec per classifica, polverizza Anna Tatishvili ed approda al secondo turno in 46 minuti. 60 61 il punteggio finale. Poche le sorprese di giornata. La teutonica Maria - quarta testa di serie - supera la qualificata ungherese Stollar - 62 76(4) - mentre la Van Uytvanck soffre con la wild card Zhao. Perde il primo 64, poi risale e chiude al prolungamento del terzo - 62 76(1).

Da rimarcare l'uscita di scena di Jennifer Brady, di recente protagonista sui campi di Flushing Meadows. L'americana inciampa nel giovanile incedere di Bianca Andreescu, classe 2000. La canadese domina la scena, 63 62.

Due, come detto in sede di presentazione, i derby. La Vickery vince il braccio di ferro con la Townsend. Il primo parziale rompe l'inerzia, 75 60. La Hradecka doma invece la Hlavackova - 61 63.

I risultati

Nella giornata odierna, sono in programma quattro partite. Dopo un match di doppio, apertura con Min - Maria. Il secondo confronto è il più interessante, in campo Babos e Broady. Quinta partita tra le due, 3-1 Timea. Nel 2017, a Monterrey, 63 62 Babos. Dolehide e Dodin si sfidano non prima delle 23 italiane, nella notte tra mercoledì e giovedì, infine, Abanda - Lepchenko.

Il programma