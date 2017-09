WTA Quebec City, risultati e programma

Prosegue, in Canada, il torneo femminile. Sul veloce indoor, quattro partite a livello di singolare nella giornata di ieri. Si ritira la seconda testa di serie, Oceane Dodin non scende in campo e lascia strada libera alla Dolehide, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La teutonica Maria liquida, con doppio 61, la Min, mentre in equilibrio sono le altre due sfide. La Babos supera la Broady - 62 57 62 - la Abanda, padrona di casa, recupera un parziale alla Lepchenko. 57 75 64.

Babos (3) - Broady 62 57 62

Abanda - Lepchenko 57 75 64

Maria - Min 61 61

Dolehide - Dodin (2) WO

Quest'oggi torna a calcare il rettangolo di Quebec City Lucie Safarova, prima giocatrice per classifica. Nell'ultimo match in programma, affronta l'americana Kenin, reduce da un buon percorso all'US Open - 3T con Maria Sharapova - e brava qui a regolare la Martincova. La classe 2000 Andreescu attende invece la Hradecka.

In avvio, la Golubic incrocia la racchetta con la Vickery. Per quest'ultima, qualificazioni e affermazione al primo turno con la Vikhlyantseva a Flushing Meadows. A seguire, Van Uytvanck - Erakovic. Esiste un precedente tra le due, sull'erba. A Ilkley, 64 62 per la belga. Si gioca sul Court Banque Nationale, il via alle 17 ora italiana.