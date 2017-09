Google Plus

WTA Tokyo, i risultati

Rivoluzione in territorio nipponico. Ventiquattro ore fa, la caduta della transalpina Mladenovic, giocatrice di riferimento a Tokyo, in difficoltà sul cemento. Ennesima eliminazione prematura, fatica a ritrovare fiducia e tennis. Perde con la Fett, 20enne croata di talento. Jana si ripete poi, cancella la Cepelova - 60 63 - e si ritaglia un posto al sole. Tre turni di qualificazione e due successi nel main draw, può essere la sua occasione.

Dopo l'affermazione nel derby con la Osaka, la Nara si ferma al cospetto di Qiang Wang. 62 63 per la tennista cinese. Continua, invece, il cammino della Diyas. Quinta partita al Japan Women's Open Tennis, supera la seconda testa di serie, Shuai Zhang.

Da segnalare, infine, il sigillo della Putintseva. Prende vantaggio nel set iniziale - 62 - poi sfrutta il ritiro di Xinyun Han per risparmiare preziose energie. La Putintseva - quarti con la Diyas - è una delle due teste di serie ancora in corsa. L'altra è Elise Mertens. Entrambe si trovano nella parte bassa del tabellone, sorprese in arrivo.

Risultati

Fett - Cepelova 60 63

Qiang Wang - Nara 62 63

Diyas - Zhang 64 62

Putintseva - Han 62 20 rit.