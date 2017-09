WTA Quebec City - Ruggito Safarova, oggi i quarti - Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Lucie Safarova difende il territorio. A Quebec City, recita da n.1, supera l'ostacolo Kenin e vola ai quarti. 64 63 il punteggio finale, 11 aces e una prestazione, pallina alla mano, al di sopra di ogni sospetto. La giovane Andreescu illude il pubblico di casa, conquista il set d'apertura, ma cede poi alla Hradecka. 26 62 75. La Vickery conduce corsa di rimonta con la Golubic - 26 63 64 - infine la Van Uytvanck regola la Erakovic - 64 76(4).

Quest'oggi sono in programma i quarti di finale. Si gioca sul Court Banque Nationale, alle 18, ora italiana, fari su Vickery - Maria. Bilancio favorevole alla giocatrice teutonica. 3-0, l'ultimo precedente a Indian Wells, 62 62 in fase di qualificazione. A seguire, Van Uytvanck - Dolehide. L'americana approda all'incontro nel pieno delle forze, dopo il ritiro della Dodin alla fermata precedente. Un solo incontro in archivio tra le due. Sull'erba di Ilkley, 63 63 per la belga.

Lucie Safarova è chiaramente la favorita per la vittoria finale. Gioca con la connazionale Hradecka per la quinta volta. Imbattuta, intravede il rettilineo conclusivo del torneo. A Praga, nel 2016, 64 20, poi la resa anticipata della Hradecka. Infine, nella notte, Timea Babos, reduce da due affermazioni al terzo con Loeb e Broady, incrocia la racchetta con la Abanda, classe 2000 canadese. Un inedito, attenzione a possibili ribaltoni.