WTA Tokyo, torna al successo la Kerber - Source: Abbie Parr/Getty Images North America

Al Toray Pan Pacific Open, torneo in corso di svolgimento a Tokyo, torna a sorridere Angelique Kerber. La teutonica interrompe una striscia negativa lunga tre partite - da Toronto all'US Open - e si prende una dolce rivincita con Naomi Osaka, fatale alla teutonica a Flushing Meadows. Un incontro, quello odierno, mai in discussione. La Kerber gioca una partita estremamente solida al servizio - lo concede un'unica volta nel secondo parziale - e riesce più volte a girare lo scambio con la sua proverbiale tenuta da fondo. In risposta, poi, la Kerber penetra specie sulla seconda della Osaka, archiviando la pratica in un'ora e ventidue minuti di tennis gradevole.

Per quel che riguarda i match di primo turno, occorre segnalare l'affermazione di Kurumi Nara, presente grazie ad una wild card, con la kazaka Putintseva. La Nara perde il set d'apertura per 6 giochi a 2, conduce corsa di rimonta e si impone 64 62.

Tre le partite di qualificazione. Il derby americano premia la Brengle. Con la Collins, partita in equilibrio per un parziale - 64 - nel secondo emerge la differente caratura delle due protagoniste in campo. 61. Su-Wei Hsieh supera la bielorussa Sasnovich - 64 63 - mentre la Cepelova alza il livello al tramonto dei due set e doma così la Duan. 75 76(4).

Il torneo in corso di svolgimento a Tokyo è probabilmente il più interessante della settimana, accorpa infatti alcune delle migliori giocatrici del circuito. Garbine Muguruza comanda la parte alta - qui anche Caroline Wozniacki - e gode di un bye d'esordio. Attende Hsieh o Puig. Nella parte bassa, Konta e Karolina Pliskova. Anche per loro un turno di riposo. La ceca osserva l'incedere di Linette e Gavrilova, possibili rivali alla seconda fermata.