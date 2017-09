WTA Tokyo - Cibulkova regola Suarez

Google Plus

Source: Abbie Parr/Getty Images North America

Dominika Cibulkova si aggiudica l'incontro più atteso al Toray Pan Pacific Open. La quinta testa di serie impiega poco più di un'ora e venti per piegare Carla Suarez Navarro. Doppio 63, una pronta reazione dopo la prematura eliminazione all'US Open per mano di un'indemoniata Sloane Stephens. La slovacca, finalista sul cemento a New Haven, può recitare un ruolo importante all'interno del torneo.

In equilibrio il confronto tra Pavlyuchenkova e Bellis. Apertura di stampo americano, la stellina di San Francisco, 18 anni e un futuro luminoso, vince il primo parziale per 6 giochi a 4. La Pavlyuchenkova, KO al 1T a Flushing Meadows con la McHale, ha la giusta reazione e ribalta la partita. 60 perentorio, 64 al terzo.

Sempre in tre set il sigillo di Kasatkina e Puig. La prima gioca con la Brengle. Consueto carattere, affronta difficoltà naturali su questa superficie, replica all'incedere a stelle e strisce, prevale di forza. 36 62 64. La Puig soffre per una manciata di minuti, ma dall'alba del secondo parziale ha pieno controllo della contesa. Strapazza la qualificata Hsieh e vola al secondo turno. Da segnalare, infine, la W della Garcia con la bielorussa Sasnovich. 64 63 il punteggio finale.

Risultati

Puig - Hsieh 26 61 61

Cibulkova - Suarez 63 63

Garcia - Sasnovich 64 63

Pavlyuchenkova - Bellis 46 60 64

Kasatkina - Brengle 36 62 64