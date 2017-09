WTA Tokyo - Volano Muguruza e Pliskova, sussulto Kerber

Scendono in campo le big a Tokyo. Toray Pan Pacific Open, la prima da numero uno di Garbine Muguruza. La spagnola trova sulla sua strada la portoricana Puig, campionessa olimpica. C'è partita nel primo parziale, la Muguruza fatica senza l'ausilio della prima. 64 per la nativa di Caracas, preludio a un secondo set senza storia.

Angelique Kerber concede invece il bis, ed è vittoria preziosa. Dopo la convincente apertura con la Osaka, la teutonica incrocia la racchetta con la Kasatkina. L'avvio è in difetto, la Kasatkina confeziona il break nel secondo gioco e lo certifica poi pallina alla mano. La Kerber risale, un gradino alla volta. Il set torna su binari d'equilibrio e si risolve al prolungamento. 7 punti a 5 per Angelique. Lo spartito non cambia, la Kerber mantiene le corde del match anche nel secondo, guadagna margine e chiude in battuta, 63.

Nei quarti, esame di qualità, sulla strada dell'ex regina c'è Karolina Pliskova. La ceca, fermata a Flushing Meadows da Coco Vandeweghe, strapazza senza alcun problema la polacca Linette. La contesa si consuma in un'ora, 62 61 il punteggio finale. Infine, la Pavlyuchenkova doma Qiang Wang. L'asiatica costringe la russa agli straordinari, prolunga la sfida al terzo, ma manca poi nel parziale decisivo. Per la Pavlyuchenkova si tratta della seconda affermazione in tre set, dopo quella al primo turno con la Bellis.

Risultati

Muguruza - Puig 64 60

Kerber - Kasatkina 76(5) 63

Ka.Pliskova - Linette 62 61

Pavlyuchenkova - Wang 64 46 62