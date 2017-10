WTA Pechino - Riscatto Halep, Svitolina da corsa - WTA Twitter

Simona Halep infrange il tabù Sharapova, cancella, almeno parzialmente, la sconfitta al primo turno a Flushing Meadows e vola ai quarti al China Open. La giornata "no" della bionda siberiana spalanca le porte ad una Halep brava a prolungare lo scambio, ad attendere il passo falso della rivale. 39, al termine, gli errori non forzati di Masha, un'enormità. Il saldo, tra gratuiti e vincenti, recita -22, impossibile risalire da tale baratro. Non basta l'agonismo - la Sharapova si salva al servizio in avvio di secondo e prova a scuotersi - per superare le difficoltà. Doppio 62, è il giorno di Simona Halep.

Ashleigh Barty non riesce, invece, a dare seguito ai risultati di Wuhan - finale con Caroline Garcia. Il debutto a Pechino - bye al primo turno - è amaro, Elina Svitolina si dimostra estremamente solida in battuta - concede solo 4 punti nel secondo set - ed acuisce le lacune, sulla seconda, della giovane australiana. La Barty riesce in qualche modo ad opporsi nel primo parziale, naufraga poi con lo scorrere dei minuti. 64 62, la Svitolina si candida ad un ruolo primario nel torneo.

Il programma

Nella giornata di domani, in programma il terzo turno - eccezion fatta per il citato match tra Sharapova ed Halep in scena oggi. Sul Centrale, Karolina Pliskova apre con Sorana Cirstea, a seguire, Peng vs Ostapenko. Non prima delle 13.30, il clou. Kvitova e Wozniacki si affrontano per la dodicesima volta, con la ceca in vantaggio di un'incollatura e reduce da due successi. La Wozniacki vanta però un precedente favorevole qui a Pechino. Anno 2010, 63 62. Ottima performance, per la danese, al secondo turno, 62 62 alla Pavlyuchenkova.

Sul Lotus Court, derby francese, Caroline Garcia, brava ad eludere l'insidia Mertens e in striscia positiva dopo il titolo a Wuhan, attende la Cornet. Bilancio in perfetto equilibrio quello tra Svitolina e Vesnina - due vittorie per parte - in campo nella tarda mattinata italiana. Infine, sul Moon Court, Strycova e Gavrilova. Curiosità, al primo turno ceca favorita dal ritiro della Muguruza, al secondo turno, australiana agevolata dai problemi della Vandeweghe.

NATIONAL TENNIS STADIUM STARTS AT 6:30 ora italiana

3RD RD Sorana Cirstea VS (4) Karolina Pliskova

3RD RD Shuai Peng VS (9) Jelena Ostapenko

NOT BEFORE 13:30 PM

3RD RD (12) Petra Kvitova VS (5) Caroline Wozniacki

LOTUS COURT STARTS AT 6:30 PM

3RD RD Alizé Cornet VS Caroline Garcia

NOT BEFORE 10:30 PM

3RD RD

Elina Svitolina VS Elena Vesnina

MOON COURT STARTS

3RD RD Barbora Strycova VS Daria Gavrilova