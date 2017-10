WTA Linz - Risultati e programma

Google Plus

"La cosa importante non è vincere, è importante che io possa giocare". Belinda Bencic supera il primo turno a Linz, Austria, assapora sensazioni antiche, annoda i fili con un passato di successo. Mesi difficili, infortuni in serie, problemi all'apparenza di complessa soluzione. Scala l'ennesima parete di carriera, in vetta un respiro profondo. Si scioglie al tramonto, raccoglie l'applauso del pubblico presente. Inferno e paradiso, annulla match point, piega la Flipkens al prolungamento del terzo. Protagonista, nuovamente. L'ultimo passaggio a Biel, una rovinosa caduta con la Witthoeft, riaccende i motori a Linz. 46 62 76(7)

La Arruabarrena elimina invece l'ottava testa di serie del torneo, la Niculescu. Primo set a senso unico, la rumena vola sul 61 con facilità. La partita poi si rovescia, la spagnola assume il comando e impatta. 61. Il terzo dura una manciata di minuti, dopo due giochi, infatti, arriva il ritiro della Niculescu. La Larsson - quattro sconfitte consecutive, l'ultima a Tashkent con la Babos - domina la Cepelova - 76(6) 64 - mentre la Vikhlyantseva - superata dalla Kasatkina a Pechino - doma la paraguaiana Royg - 60 62.

Il programma odierno, sul centrale, si apre con Maria e Jabeur. La Kontaveit attende la Buzarnescu, Tomljanovic - Puig è incrocio da seguire. La croata, sfortunata, è assente da alcune settimane, ultima apparizione a Quebec City, la portoricana giunge al match dopo il mancato approdo nel main draw di Pechino. A seguire, Rybarikova - Hogenkamp, chiusura con Bertens - Lepchenko. Nel 2017, assolo americano a Melbourne e Wuhan. Lepchenko in fiducia, ottime le sue prestazioni a Wuhan e Pechino, Bertens in calo. Pronostico aperto.

Tre gli incontri di singolare sull'uno. Tomova - Broady, Kuzmova - Friedsam, tramonto con Fett ed Allertova.