WTA Linz - Rybarikova e Strycova in semifinale

Buzarnescu WTA Twitter

A Linz, fase cruciale del torneo. Ieri, i quarti, con il successo delle prime due teste di serie. Non semplice quello della Rybarikova, chiamata a recuperare un set alla Cirstea. La slovacca domina dalle fasi iniziali del secondo e conquista un pass per il penultimo atto della competizione. 57 62 61. Risultato importante che cancella un rendimento recente in difetto. Prima della fermata austriaca, quattro sconfitte in cinque partite, l'unico sigillo a Pechino, primo turno con la Bouchard. Si accomoda al tavolo di vertice anche Barbora Strycova. Nel citato torneo di Pechino, quarti per la ceca, estromessa dalla connazionale Kvitova. Non trova opposizione con la Maria, se non in alcune fasi del secondo parziale. 61 63 il punteggio finale.

Si interrompe il cammino di Belinda Bencic. Flipkens ed Arruabarrena per riassaporare il gusto della vittoria. Pillole di fiducia, fondamentali per una lunga rincorsa. Al terzo turno, si arrende, in tre set, alla qualificata Buzarnescu. Manca qualcosa a Belinda, naturale. Decide il prolungamento del terzo. 64 57 76(4) per la rumena. Infine, la Golubic strapazza la svedese Larsson - 63 61. Si tratta del secondo torneo nel circuito maggiore, post US Open, per l'elvetica, ora chiamata a replicare alla Rybarikova nella semifinale in programma oggi. In precedenza, Buzarnescu - Strycova. Si parte alle 14 sul Centrale.

I risultati

Rybarikova - Cirstea 57 62 61

Golubic - Larsson 63 61

Buzarnescu - Bencic 64 57 76(4)

Strycova - Maria 61 63