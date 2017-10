WTA Lussemburgo - Fuori Kontaveit e Lisicki, avanza la Bertens

Watson - WTA Twitter

Il mercoledì della racchetta, in Lussemburgo, offre incontri di secondo turno. Sabine Lisicki, terzo torneo in questa porzione in cemento, parte bene con la LL Broady, ma - un set e un break sopra - perde le coordinate della partita e conferma evidenti difficoltà nel suo percorso di recupero. 46 75 63 per la britannica, brava a superare al primo turno la Maria, dopo la sconfitta con la Parmentier nell'ultimo match di qualificazione. La tennista transalpina è una piacevole riscoperta. Gioca bene e raccoglie l'ennesima vittoria, questa volta ai danni della Royg - 75 61.

Esce la terza testa di serie del torneo, l'estone Kontaveit. Periodo di flessione, eliminazioni al 1T a Wuhan, Pechino e Linz. Qui non riesce a valicare l'ostacolo Watson - doppio 64. Kiki Bertens, una delle possibili favorite, consegue la prima vittoria in carriera con la Petkovic. In controllo della partita - 62 21 - l'esperta olandese coglie il ritiro della rivale.

La Mertens, nonostante un passaggio a vuoto prolungato nel secondo, supera la Brengle - 62 06 63 - mentre la Larsson recupera l'incerto avvio e prevale in tre set sulla Haddad Maia. 36 76(5) 62. Con un doppio tie-break - a 2 il primo, a 1 il secondo - la Puig ferma la Van Uytvanck, infine la Witthoeft cancella la Rodina - 62 63.

I quarti di finale

Larsson - Parmentier

Witthoeft - Bertens

Puig - Broady

Watson - Bertens