WTA Finals - Gruppo bianco, seconda giornata

A Singapore, torna in campo il gruppo bianco. Si parte, come di consueto, alle 13.30 ora italiana. Siamo già a un punto di volta della competizione, naturale quando si parla di raggruppamenti a 4 unità, con due posti a disposizione per la semifinale. Si affrontano, infatti, le due sconfitte della prima tornata, chiamate a rinvigorire una flebile speranza, e a seguire le due capo-classifica, pronte a fissare il predominio sul girone e a blindare l'accesso alla fase a eliminazione diretta.

Venus Williams - Jelena Ostapenko, questo il primo confronto. Persistono alcuni dubbi sulla reale forma di Venere, strapazzata in apertura dalla Pliskova. Un solo torneo dopo l'US Open, secondo turno ad Hong Kong. Gestione dello sforzo, appare appannata. Per la giovane lettone, il discorso non può essere di natura fisica. Semifinali a Wuhan e Pechino, in precedenza titolo a Seoul. In una fase di crescita, naturale un calo emotivo, specie a contatto con una nuova realtà, come quella delle finals. Approccio in difetto con una Muguruza chirurgica, tentativo di rientro rispedito al mittente. L'unico precedente è favorevole alla Williams - in stagione, a Wimbledon, 63 75 - ma ai nastri di partenza la Ostapenko sembra avere un'incollatura di vantaggio.

Garbine Muguruza e Karolina Pliskova approdano invece al confronto odierno con un carico di fiducia. Qualche titubanza nelle ultime recite sul veloce, dubbi spazzati via dalla prima a Singapore. Regine per un trono, difficile stilare un pronostico certo. La sensazione è che la nativa di Caracas possa avere nel complesso qualche arma in più. Il passato dice però l'esatto contrario. 6-2 Pliskova, 2-1 nell'annata corrente. In Fed Cup e a Indian Wells, i sigilli di stampo ceco, a Cincinnati la replica spagnola. Una sconfitta può risultare ininfluente in termini di classifica - ma di certo riaprirebbe i giochi - una vittoria può sigillare l'approdo in semifinale. Con mente sgombra e braccio sciolto, si sfidano due giocatrici di personalità, in grado di ergersi, nei precedenti mesi, in vetta alla WTA. Pallina pesante, colpi risolutivi, una possibile finale anticipata. Halep permettendo.

Il programma

13.30 Williams - Ostapenko

a seguire Muguruza - Pliskova