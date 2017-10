WTA Finals - Gruppo rosso, seconda giornata

Karolina Pliskova stacca il biglietto per la semifinale - decisiva l'affermazione di ieri con Garbine Muguruza - Venus Williams supera Jelena Ostapenko - già eliminata - e si concede una seconda occasione. Questo il responso nel gruppo bianco a una tornata dal termine. Spazio, oggi, al girone rosso, dove la situazione, all'alba della seconda giornata, è piuttosto definita, in virtù di due incontri con poca storia. Il sigillo da n.1 di Simona Halep, l'impressionante prova di forza di Caroline Wozniacki. In difetto, spalle al muro, Garcia e Svitolina. Alle 13.30 il primo singolare, si affrontano le due vincitrici d'esordio, l'obiettivo è comune, sigillare la qualificazione alla fase successiva. Di contro, nel confronto seguente, Garcia e Svitolina hanno il compito di alimentare una speranza.

Halep e Wozniacki si sfidano per la sesta volta, la danese è in vantaggio di un'incollatura, forte del successo stagionale ad Eastbourne, sull'erba. 57 64 61, W in rimonta. Dalla finale di Pechino - con il primo assolo in carriera con Maria Sharapova e la scalata alla prima posizione del ranking - alla performance perfetta con la Garcia. Una Halep in grande condizione, fisica e mentale. Moto perpetuo, servizio incisivo, risposte solide alle offensive della transalpina. Lo spartito oggi può essere simile, la Wozniacki ha una pallina piuttosto pesante, ma rispetto alla Garcia sembra più pronta per questo palcoscenico, più definita come giocatrice. La recita con la Svitolina scioglie ogni dubbio. Una stagione al vertice, tra finali e titolo - a Tokyo - ora vuole prendersi le finals.

A seguire, come detto, Garcia - Svitolina. L'ucraina, una delle giocatrici più convincenti, paga un leggero calo. Dopo il trionfo a Toronto, mai oltre i quarti. A Hong Kong, stop al secondo turno. In balia della Wozniacki, deve risalire la china, domare la Garcia. Qualificazione tra le migliori otto per il rotto della cuffia. Due titoli - Wuhan e Pechino - i problemi fisici della Konta, un turbinio di emozioni. Scotto da pagare in apertura. Approccio corretto, poi un lento ritorno nel guscio, errori e scelte poco oculate. Porta spalancata per la Halep. Uno schiaffo che può risvegliare il carattere di Caroline, come tramortita, sorpresa dalle difficoltà. Si gioca tutto tra qualche ora, come la Svitolina. Si riparte dal match di Pechino, entusiasmante. 76 al 3^ Garcia. Conferma o smentita?