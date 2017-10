WTA Finals - Si completa il gruppo bianco - WTA Twitter

Il gruppo bianco, a Singapore, vive oggi la sua ultima giornata. La situazione è piuttosto definita e di semplice lettura. Karolina Pliskova, in virtù di due successi, può affrontare senza alcuna preoccupazione l'impegno odierno con Jelena Ostapenko, superata anche da Venus Williams e quindi eliminata con un turno d'anticipo. Al contrario, Garbine Muguruza e la citata Williams nutrono ancora speranze di accesso alla prossima fase. Lo scontro diretto equivale a uno spareggio.

Il programma inizia in leggero anticipo rispetto al consueto. Alle 10, ora italiana, Jelena Ostapenko prova a dare un senso alle sue finali. Due battute d'arresto - netta la prima con K.Pliskova, al tramonto la seconda con Venere - ha poco da chiedere, ma punta quantomeno a lasciare un segno tangibile. Ha un futuro radioso, paga al momento una consistenza mentale ancora da trovare. Due i precedenti, entrambi favorevoli alla Pliskova, fin qui la giocatrice più convincente insieme a Caroline Wozniacki. A Cincinnati, nel 2016, W Karolina, replica all'Australian Open. In apertura di stagione, 10-8 al terzo.

Non prima delle 13.30, l'incontro ovviamente di maggior interesse. Venus Williams è ancorata all'ennesima impresa. Appare in difetto, ma ha comunque un'occasione. Il braccio di ferro, vincente, con la Ostapenko può nobilitare il suo percorso. Deve ritrovare freschezza per regolare una Muguruza sicuramente più in palla, aldilà delle irrisolte problematiche emerse con la Pliskova. 3-2, al momento, con Venus che ha un'incollatura di vantaggio. Le ultime due partite, però, sorridono alla nativa di Caracas. Nel 2017, a Roma e a Wimbledon, sigilli di stampo spagnolo. L'impressione è che la Muguruza abbia qualcosa in più, in termini fisici e da un punto di vista complessivo, scommettere contro la Williams è sempre rischioso, parliamo di una campionessa in grado, a 37 anni, di sedersi al tavolo delle prime otto, di guadagnarsi due finali slam.

Il programma

ore 10 Ka.Pliskova - Ostapenko

ore 13.30 Muguruza - V.Williams