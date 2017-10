WTA Finals - Garcia batte Wozniacki, Halep crolla con Svitolina

Il gruppo rosso si chiude con una sorpresa inattesa. Ad accedere alla semifinale, infatti, sono Caroline Wozniacki e Caroline Garcia, rispettivamente seconda e prima. Le due protagoniste del primo confronto odierno estromettono dalla competizione Elina Svitolina, al primo sigillo in tre uscite, e soprattutto Simona Halep, n.1 del ranking WTA.

La danese parte con impeto contro la transalpina. Nel parziale d'apertura non c'è partita, la Garcia incamera cinque punti al servizio, è sballottata da una Wozniacki dominante. 60, la nativa di Odense ottiene il risultato stabilito e si adagia. Alza il piede dall'acceleratore, consente alla Garcia di risalire la china. Nel secondo, emergono alcune difficoltà in battuta, la Garcia concretizza tre rotture e rimette in sesto la contesa. 63. Si giunge così al terzo, set decisivo per la transalpina, chiamata a vincere per sperare. Avvio in difetto, la Wozniacki si guadagna un cuscinetto di margine, ma al tramonto non riesce a difendere il fortino, cede due volte il servizio e perde l'incontro 7 giochi a 5.

Il risultato cancella ogni possibilità di accesso al penultimo atto per Elina Svitolina, sconfitta nella prima e nella seconda giornata. L'ucraina sceglie comunque di onorare l'impegno e non concede il benestare a Simona Halep. La rumena evidenzia le consuete lacune quando la posta in palio è elevata. Rispetto all'esordio in pompa magna con la Garcia, è titubante, incerta, tatticamente fuori spartito. Dopo il 63 Svitolina, prova ad invertire la rotta piazzando la spallata nel secondo gioco. Si tratta, in realtà, di un "rigurgito" momentaneo, contro-break immediato e aggancio a quota 2. Si procede, poi, secondo l'ordine del servizio, almeno fino al settimo gioco. Scatto ucraino, confermato poco dopo. 53 e Svitolina a servire per il match sul 54. Non trema, chiude le ostilità e al contempo condanna Simona Halep. A gioire, non la prima volta in questa porzione finale di stagione, è Carolina Garcia.

La francese, come detto prima, scruta all'orizzonte Venus Williams. Caroline Wozniacki, invece, prepara il duello con Karolina Pliskova. Identificare le favorite è operazione complessa.

Garcia - Wozniacki 06 63 75

Svitolina - Halep 63 64